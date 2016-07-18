"Совпали во мнениях": Изгнанный из Харьковского горсовета пророссийский депутат пообщался с Савченко

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Лесика, он пообщался с бывшей российской политузницей в поселке Беловодск Луганской области, где расположена избирательная комиссия округа №114, в котором на выборах 17 июля баллотировался в парламент Лесик.

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"Разговаривал с Надеждой Савченко в пгт Беловодск, возле ОИК. Совпали во мнениях, что конфликт на Донбассе нужно решать мирным путем", - заявил он.

Напомним, Савченко была похищена и вывезена в Россию именно в ходе боевых действий, в которых принимала участие. Позже она была осуждена за якобы убийство двух российских журналистов в зоне боевых действий и выдана Украине, где до того была избрана депутатом ВР.

Лесик известен своей пророссийской позицией. В частности на его нынешней избирательной агитации был размещен лозунг "За дружбу с российским народом!". Также он является харьковским лидером пророссийского общественного движения "Украинский выбор", которое возглавляет кум Владимира Путина Владимир Медведчук.

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17 мая Харьковский горсовет проголосовал за досрочное прекращение полномочий Лесика как депутата 7-го созыва, несмотря на то, что тот представлял партию “Видродження”, имеющую в горсовете абсолютное большинство мандатов.

Тогда с осуждением действий Лесика, который во время сессий отличался пророссийской позицией, а на 9 мая пришел к Мемориалу Славы с георгиевской лентой, выступили харьковский городской голова Геннадий Кернес, руководитель фракции “Видродження” Игорь Терехов и еще ряд депутатов.