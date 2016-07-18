Женщину-боевика, "охранявшую" станцию Алмазная на Луганщине, приговорили к 4,5 годам

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, установлено, что в сентябре 2014 года обвиняемая вошла в состав структурного подразделения незаконного вооруженного формирования и принимала активное участие в его деятельности.

В частности, имея при себе автоматическое огнестрельное оружие и специальные средства, она осуществляла охрану железнодорожного вокзала города Алмазная Луганской области, а также неоднократно дежурила на блокпостах на территории, неподконтрольной украинской власти.

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Лисичанский городской суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.260 УК Украины, и назначил наказание в виде лишения свободы сроком 4 года и 6 месяцев.

Напомним, указанная женщина была задержана в конце апреля этого года.