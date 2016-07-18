В оккупированном Комсомольском боевики со стрельбой разогнали мирный митинг, есть раненые - разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook.

Как отметили в разведке, на временно оккупированных территориях востока Украины растет недовольство местного населения присутствием и действиями российских оккупационных войск.

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«17 июля военнослужащими 1 отдельной мотострелковой бригады (Комсомольское) 1 армейского корпуса (Донецк), во время разгона стихийного митинга против размещения огневых позиций артиллерийских подразделений в жилых кварталах города, были тяжело ранены из огнестрельного оружия трое мирных местных жителей. Для сокрытия этого факта российское оккупационное командование активно распространяет слухи, что расстрел местных жителей совершил уже уволенный военнослужащий в состоянии психического расстройства», - говорится в сообщении.