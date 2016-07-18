На Харьковщине сгорело 100 гектаров пшеницы

Как сообщает управление ГСЧС в Харьковской области, 17 июля в 13:10 на номер «101» от дежурного Первомайского райотдела полиции поступило сообщение о возгорании на поле озимой пшеницы, которая возникла примерно в 12:30 возле села Раздолье.

На хлебном массиве общей площадью 253 гектара огнем были охвачены посевы озимой пшеницы, принадлежащие ЧАО «Краснопавловский КХП». На момент прибытия первого подразделения ГСЧС пожаром было охвачено поле на площади около 100 гектаров. Одновременно к тушению пожара были привлечены добровольные пожарные команды сельхозпредприятий, расположенных рядом.

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Всего на ликвидацию пожара было привлечено 3 единицы пожарной техники 45-й пожарно-спасательной части Первомайского района, 1 отделение 24-й ГПСЧ Лозовского района, 1 отделение 35-й пожарно-спасательной части поселка Краснопавловка. Кроме того, в тушении пожара была задействована тракторная техника ЧАО «Краснопаловский КХП» и других сельскохозяйственных предприятий в количестве 6 единиц. Всего к ликвидации пожара было привлечено 25 человек личного состава ГСЧС и 20 человек работников сельскохозяйственного предприятия.

Пожар был локализован в 14:45 и ликвидирован в 15:00.

Во время тушения пожара спасена озимая пшеница на общей площади 203 гектара (153 гектара на поле, где возник пожар, и 50 гектаров расположенного рядом хлебного поля).

Причина возникновения пожара и сумма причиненного ущерба сейчас устанавливается.