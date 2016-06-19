На Львовщине сгорела птицефабрика: погибло почти 20 тысяч голов птицы

Сегодня на птицефабрике во Львовской области возник пожар, в результате чего погибли почти 20 тысяч голов живой птицы, сообщает пресс-служба ГСЧС.

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"18 июня в 16:20 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в г. Пустомыты по ул. Фабричная, 19 на территории птицефабрики, в кирпичном одноэтажном здании", - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, пожар был локализован в 17:18, ликвидирован в 17:36. "Огнем уничтожено технологическое оборудование, 19 695 голов живой птицы и крыша на площади 800 квадратных метров.

Пожаром уничтожены несущие конструкции крыши, что привело к ее обрушению по всему периметру. Спасено соседнее здание", – подчеркнули в ведомстве.