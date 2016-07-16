Нападение на инкассаторов: в Нацгвардии обещают содействовать расследованию о причастности бойцов "Азова"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Нацгвардии.

“В результате проведения спецоперации СБУ задержаны 3 лица добровольческого подразделения «Азов». Командование НГУ проводит служебную проверку данного факта и будет способствовать всестороннему и качественному проведению расследования инцидента, связанного с нападением на инкассаторов”, - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 15 июля около 17.00 на автодороге Пологи-Орехов в Ореховском районе Запорожской области неизвестные совершили нападение на инкассаторскую машину «Ощадбанка». Нападавшие применили огнестрельное оружие – пистолеты, автоматы, пулемет и гранатометы.

Позже во время спецоперации по задержанию злоумышленников, которую проводила полиция совместно с УСБУ, одного из них правоохранители ликвидировали. Еще трое нападавших задержаны, двое из них в больнице. Задержанных подозревают в причастности к серии нападений на банковские учреждения Запорожья, а также еще к одному подобному нападению на инкассаторский автомобиль.

В СБУ сообщили, что среди задержанных членов банды, которая нападала на инкассаторов в Запорожской области, есть военные Нацгвардии и гражданин России.