Задержана вооруженная группа, которая с 2014 года грабила банки и инкассаторские машины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель СБУ Василий Грицак на совместном брифинге с руководством Нацполиции сегодня в Киеве.

Читайте такжеВ Запорожской области расстреляли инкассаторскую машину: один нападавший убит, два ранены (фото)«В Запорожской области на трассе Орехов-Пологи бойцы спецподразделения СБУ «Альфа» совместно с сотрудниками спецподразделения Нацполиции во взаимодействии с ГПУ, прокуратурой Запорожской области задержали группу, которая в течение длительного времени, в частности нам известно по крайней мере с 2014 года, совершала разбойные нападения на банки, банковские учреждения и инкассаторские машины», - заявил он.

«Уголовное производство было зарегистрировано по факту нападения на инкассаторов и квалифицировано по статье 257 УКУ бандитизм», - сообщил председатель СБУ.

Как сообщал УНИАН, 15 июля около 17.00 на автодороге Пологи-Орехов в Ореховском районе Запорожской области неизвестные лица совершили нападение на инкассаторскую машину «Ощадбанка». Нападавшие применили огнестрельное оружие – пистолеты, автоматы, пулемет и гранатометы.

Позже во время спецоперации по задержанию злоумышленников, которую проводила полиция совместно с УСБУ, одного из них правоохранители ликвидировали. Еще трое нападавших задержаны, двое из них в больнице. Задержанных подозревают в причастности к серии нападений на банковские учреждения Запорожья, а также еще в одном подобном нападении на инкассаторский автомобиль.