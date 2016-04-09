В Запорожской области неизвестные обстреляли и сожгли инкассаторский автомобиль (фото)

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Запорожской области, преступление совершено вечером 8 апреля на автодороге "Харьков-Симферополь".

"8 апреля в 19.30 в Мелитопольский отдел ГУНП в Запорожской области поступило сообщение через "102" о том, что на автодороге "Харьков-Симферополь" примерно в 20 км от Мелитополя стоит инкассаторский автомобиль и слышны выстрелы. На место происшествия выехало руководство ГУНП в Запорожской области, следственного управления и оперативных служб. В действие был введен оперативный план "Сирена", - сообщили в полиции.

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Прибыв на место происшествия, оперативники установили, что нападение совершено на бронированный автомобиль Volkswagen Т6 одного из коммерческих банков.

"Когда выехавший около 19.10 из Мелитополя автомобиль проезжал 384 километр автодороги "Харьков-Симферополь", неизвестные перед поворотом на село Спасское несколько раз выстрелили в него из нарезного оружия, что привело к остановке авто. После этого злоумышленники облили капот авто жидкостью и подожгли", - рассказали в полиции.

По данным ведомства, в результате нападения автомобиль сгорел, однако инкассаторы и перевозимые ценности не пострадали.

Сведения о событии внесены в ЕРДР по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство), и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Ведутся поиски злоумышленников. Ход расследования взят на контроль руководством ГУНП в области.