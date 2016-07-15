Появилось видео задержания сына Черновецкого в Испании

Ему инкриминируют создание преступной организации, отмывание денег, подделку официальных документов, а также преступления против казначейства.

Читайте такжеСМИ узнали подробности коррупционной схемы сына Черновецкого в Испании

На видео, которое Громадське получило от испанских СМИ, правоохранители штурмуют особняк, после чего задерживают нескольких человек, в том числе и Степана Черновецкого. Его можно узнать по футболке синего цвета.

Напомним, в Испании арестовали лиц, подозреваемых в отмывании денег. Среди них – сын экс-мэра Киева Леонида Черновецкого Степан.

Суд в Барселоне принял решение взять под стражу без права внесения залога 7 из восьми арестованных по обвинениям в отмывании денег, среди которых и сын экс-мэра Леонида Черновецкого Степан.