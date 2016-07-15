Кернес перенес 9-часовую операцию

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"Выхожу из наркоза, операция шла 9 часов", - сообщил харьковский мэр, опубликовав соответствующую фотографию.

11 июля Кернес не явился на заседание Киевского районного суда Полтавы по делу против себя. Адвокат объяснил это плохим самочувствием подопечного.

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Кернеса подозревают в причастности к похищениям, пытках и угрозах убийства "майдановцев" в Харькове. Сам мэр заявляет, что уголовное производство против него является сфабрикованным.

28 апреля 2014 года Кернес был тяжело ранен во время пробежки на Белгородском шоссе в Харькове. С тех пор он передвигается в инвалидной коляске.