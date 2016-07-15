Аваков уверяет, что первые ID-карты 14-летним будут оформляться бесплатно

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Теперь ID-карты, удостоверяющие личность, будут получать все граждане, начиная с 14 лет. С этого же возраста на чип паспорта будут записываться в цифровом виде отпечатки пальцев – при получении внутреннего документа по желанию, при оформлении загранпаспорта – обязательно. Первая ID-карта 14-летним будет оформляться бесплатно", - отметил министр.

Читайте такжеМиграционная служба ожидает, что заменит все паспорта на ID-карты за 4 года

Также он рассказал о важности принятия решения о выдаче ID-карт в контексте диалога Украины с Европейским Союзом по поводу отмены визового режима.

"Эта система позволит надлежащим образом формировать Единый государственный демографический реестр, в котором вся информация о выданных гражданину документах, будет сведена в общую базу данных для полной идентификации лица, оформления, выдачи, обмена, признания недействительным и уничтожения документа, удостоверяющего личность, регистрации места проживания или места пребывания", - сказал Аваков.

Читайте такжеВ Украине началась выдача новых паспортов в виде ID-карт (правила, документы)

По его словам, до сегодняшнего дня можно было использовать несогласованность баз данных по внутренним (на бумажных носителях) и заграничным (электронных носителях) паспортам криминальным образом – оформлять загранпаспорт по украденному внутреннему.

"Единый государственный демографический реестр – одно из условий предоставления Украине безвизового режима", - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, 14 июля Верховная Рада одобрила обязательный переход на биометрические паспорта с 14 лет.