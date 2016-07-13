На Сумщине во время полета взорвался вертолет: СМИ рассказали подробности происшествия

Правоохранители установили, что пилот поднялся на высоту 2-3 м, после чего почувствовал поломки вертолёта, сообщает 0542.ua.

"Пилот успел выпрыгнуть и вертолет взорвался. Мужчина не пострадал. Проверка по данному факту продолжается", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что сотрудники полиции выясняют обстоятельства возгорания техники. Предварительная версия возгорания – техническая неисправность.