На Сумщине во время полета взорвался вертолет: СМИ рассказали подробности происшествия
14:42, 13 июля 2016Общество
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В среду, 13 июля, в с.Козельное Недригайловского района Сумской области во время удобрения посевов на поле возникло возгорание вертолёта МИ-2.
Предварительная версия возгорания – техническая неисправность / mil.gov.ua
Правоохранители установили, что пилот поднялся на высоту 2-3 м, после чего почувствовал поломки вертолёта, сообщает 0542.ua.
"Пилот успел выпрыгнуть и вертолет взорвался. Мужчина не пострадал. Проверка по данному факту продолжается", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что сотрудники полиции выясняют обстоятельства возгорания техники. Предварительная версия возгорания – техническая неисправность.
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