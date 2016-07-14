На Днепропетровщине создан атлас земель, зарезервированных для бойцов АТО
Днепропетровская ОГА издала двухтомный атлас свободных земельных участков для бойцов АТО.
Об этом сообщил советник председателя Днепропетровской облгосадминистрации Юрий Голик на своей странице в Facebook.
В атлас занесены 2 тысячи гектаров земель, которые могут быть выделены в частную собственность бойцам АТО.
В нем приведена информация о местоположении участков, их площади, краткая характеристика.
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Речь идет об участках, расположенных только вне городов.
По словам Голика, уже 1 300 человек в области земельные участки в собственность получили, около 3 000 находятся в процессе получения. "На начало сентября получать землю будет уже свыше 2 000", - добавил он.
Чиновник подчеркнул, что за оформление проектной документации воины АТО не платят ни копейки - деньги на это выделены из областного бюджета.
Атлас передан в Центр помощи воинам АТО и членам их семей при Днепропетровской ОГА, все районные администрации, во все территориальные подразделения Геокадастра в области и единое окно по выделению земли воинам АТО при Днепропетровской ОГА.