На Днепропетровщине создан атлас земель, зарезервированных для бойцов АТО

Об этом сообщил советник председателя Днепропетровской облгосадминистрации Юрий Голик на своей странице в Facebook.

В атлас занесены 2 тысячи гектаров земель, которые могут быть выделены в частную собственность бойцам АТО.

В нем приведена информация о местоположении участков, их площади, краткая характеристика.

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Речь идет об участках, расположенных только вне городов.

По словам Голика, уже 1 300 человек в области земельные участки в собственность получили, около 3 000 находятся в процессе получения. "На начало сентября получать землю будет уже свыше 2 000", - добавил он.

Чиновник подчеркнул, что за оформление проектной документации воины АТО не платят ни копейки - деньги на это выделены из областного бюджета.

Атлас передан в Центр помощи воинам АТО и членам их семей при Днепропетровской ОГА, все районные администрации, во все территориальные подразделения Геокадастра в области и единое окно по выделению земли воинам АТО при Днепропетровской ОГА.