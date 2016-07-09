Порошенко: Вступление Украины в НАТО поддерживают 53% украинцев

22:11, 09 июля 2016
Общество
3611 1

По мнению президента, это свидетельствует об изменении менталитета украинского общества.

нато / nato.int

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом по итогам заседания Комиссии Украина-НАТО в Варшаве.

Читайте такжеКоличество украинцев, относящихся к России враждебно и дружелюбно, почти одинаково – опрос

«Сегодня мы значительно повысили количество украинцев, которые поддерживают членство Украины в НАТО: если два года назад это было 13%, сейчас это 53%», - заявил украинский президент.

«Это действительно результат изменений менталитета (украинского) общества сегодня», - отметил Порошенко.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter