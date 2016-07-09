Порошенко: Вступление Украины в НАТО поддерживают 53% украинцев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом по итогам заседания Комиссии Украина-НАТО в Варшаве.

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«Сегодня мы значительно повысили количество украинцев, которые поддерживают членство Украины в НАТО: если два года назад это было 13%, сейчас это 53%», - заявил украинский президент.

«Это действительно результат изменений менталитета (украинского) общества сегодня», - отметил Порошенко.