"Азов" сорвал пресс-конференцию Симоненко в Киеве (фото)
15:02, 14 июля 2016Общество
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Активисты Гражданского корпуса "Азов" 14 июля воспрепятствовали проведению в Киеве пресс-конференции запрещенной в Украине Коммунистической партии Украины (КПУ), лидером которой является Петр Симоненко.
Участники акции пришли под здание информационного агентства "ГолосUA" на улице Бастионной, туда же прибыли представители СМИ и полиция, передает "Апостроф".
В результате Симоненко не приехал на мероприятие и коммунисты отменили свою пресс-конференцию.
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"Похоже на то, что коммунисты испугались представителей Азовского движения и отменили свой сбор...Так держать!!!", - отметили в "Азове".
Напомним, ранее украинскому телеканалу "Гамма-консалтинг" вынесли предупреждение за трансляцию речи Симоненко о "неонацистах" и "бандеровщине".
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