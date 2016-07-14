"Азов" сорвал пресс-конференцию Симоненко в Киеве (фото)

Участники акции пришли под здание информационного агентства "ГолосUA" на улице Бастионной, туда же прибыли представители СМИ и полиция, передает " Апостроф ".

В результате Симоненко не приехал на мероприятие и коммунисты отменили свою пресс-конференцию.

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"Похоже на то, что коммунисты испугались представителей Азовского движения и отменили свой сбор...Так держать!!!", - отметили в "Азове".

Напомним, ранее украинскому телеканалу "Гамма-консалтинг" вынесли предупреждение за трансляцию речи Симоненко о "неонацистах" и "бандеровщине".