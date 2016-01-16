Суд отправил под стражу мэра Затоки, подозреваемого в передаче в частную собственность побережья

Как сообщили УНИАН в пресс-службе суда, решение вынесено сегодня.

«Чиновников подозревают в злоупотреблении служебным положением, а именно - в незаконном отчуждении из коммунальной собственности и последующей передачи в частную собственность более 3 га земли, расположенной на территории Затоковской поселкового совета. Рыночная стоимость земли составляет более 50 млн грн», - отметили в пресс-службе.

Читайте такжеАрестованный доброволец, рассказавший о недвижимости прокурора сил АТО, объявил голодовку

Как сообщал УНИАН, 15 января сотрудники прокуратуры Одесской области вместе с работниками полиции вручили уведомление о подозрении поселковому голове Затоки, председателю постоянной комиссии по земельным вопросам и главному архитектору г.Белгород-Днестровский в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364, ч.3 ст.382, ч.1 ст.366 УК Украины (злоупотребление служебным положением и умышленное препятствование исполнению постановления суда).

Читайте такжеРезонансное ДТП в Киеве: суд арестовал "мажора" Толстошеева с правом внесения залога

Как написал на своей странице в Facebook заместитель генерального прокурора, прокурор Одесской области Давид Сакварелидзе, установлено, что в сентябре-декабре 2014 года вышеупомянутые лица незаконно вывели из коммунальной собственности земельный участок рекреационного назначения площадью более 3 гектаров, после чего передали его в частную собственность. Землю, которая находится в одном из самых перспективных районов у побережья Черного моря, разделили между 66 лицами.