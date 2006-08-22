Погода на День Независимости и выходные

Завтра в восточной половине Украины и Карпатах, днем в северных и западных областях кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории преимущественно без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°; в южных, восточных областях и в Крыму ночью 15-20°, на побережье до 23°, днем 24-29°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 12-17°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 24-25 августа - переменная облачность. Без существенных осадков, только в западных, днем 24 августа в северных и восточных областях местами небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, в южных областях и в Крыму 15-20°, днем 22-27°, 24 августа в западных и северных областях 19-24°, 25 августа в южной части 25-30°; в Карпатах ночью 6-11°, днем 12-17°.

26-27 августа - в западных областях, а 27 августа местами и в северных и центральных кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 11-17°, на юге до 22°; днем 22-27°, в юго-восточной части 26-32°.

В Киеве и области в среду ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 12-14°, днем 21-23°; по области ночью 10-15°, днем 20-25°.

24-25 августа - переменная облачность. Без существенных осадков, только днем 24 августа местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 24 августа 19-24°, 25 августа 22-27°.

26 августа - без осадков, 27 августа местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 12-17°, днем 22-27°.