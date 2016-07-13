Во Львове запретили передвижные цирки

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня, 13 июля, принял исполнительный комитет Львовского городского совета.

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«К нам неоднократно обращались общественные организации, которые не без оснований считают, что существование таких цирков - это негуманно по отношению к животным. Следовательно, с целью защиты от страданий и смерти животных вследствие жестокого обращения с ними, предлагаем запретить размещение передвижных и других мобильных цирков на территории Львова», - отметила руководитель юридического управления Львовского городского совета Гелена Пайонкевич.

Как сообщал УНИАН, в Днепре запретили гастроли цирков, в которых отсутствуют разрешительные документы или нарушаются правила содержания животных.