Во Львове запретили передвижные цирки
Во Львове запретили размещение на территории города передвижных и других мобильных цирков.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня, 13 июля, принял исполнительный комитет Львовского городского совета.
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«К нам неоднократно обращались общественные организации, которые не без оснований считают, что существование таких цирков - это негуманно по отношению к животным. Следовательно, с целью защиты от страданий и смерти животных вследствие жестокого обращения с ними, предлагаем запретить размещение передвижных и других мобильных цирков на территории Львова», - отметила руководитель юридического управления Львовского городского совета Гелена Пайонкевич.
Как сообщал УНИАН, в Днепре запретили гастроли цирков, в которых отсутствуют разрешительные документы или нарушаются правила содержания животных.