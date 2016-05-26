В Волынской области разбился самолет "Шмель", пилот погиб (фоторепортаж, видео)

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникации ГУ Нацполиции в Волынской области, авиакатастрофа произошла 25 мая, около 21.00 в поле вблизи сел Радовичи и Тагочин Турийского района.

Как отметили в полиции, сообщение о том, что в поле вблизи сел Радовичи и Тагочин разбился самолет, в дежурную часть Турийского отделение полиции поступило от местных жителей. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа и сотрудники ГСЧС в Волынской области.

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"Полицейские выяснили, что 44-летний житель Ровенской области осуществлял испытательный полет на самолете "Z-37". В результате падения пилот погиб на месте происшествия, самолет уничтожен пожаром. У пилота было разрешение на управление самолетом. В настоящее время полиция подробно выясняет все причины и обстоятельства падения самолета", – отметил начальник отдела следственного управления ГУНП в Волынской области Юрий Угланов.

Сведения по данному факту следователи полиции внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст. 281 УК (нарушение правил воздушных полетов). Продолжается следствие.