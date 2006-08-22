Директор школы стрелял в детей и родителей

Сегодня днем директор Харьковской детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва Сергей БРИЖА стрелял в детей и их родителей из газового пистолета.

Как сообщила корреспонденту УНИАН руководитель Центра общественных связей Управления МВД Украины в Харьковской области Лариса ВОЛКОВА, директор ДЮСШОР применил оружие во время конфликта, возникшего в здании городского Дворца спорта, где размещается также и известный хоккейный Клуб-школа “Дружба-78”.

По словам Л.ВОЛКОВОЙ, как установила следственно-оперативная группа, выехавшая на место происшествия, серьезные травмы у школьников не выявлены, работники милиции выясняют обстоятельства инцидента.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, и, вероятно, это будет квалифицировано, как хулиганство, сказала руководитель ЦОС.