Польша поделила украинцев на 27 категорий

Совет Министров Польши определил 27 категорий рабочих из Украины, которые могут трудоустроится на сезонные работы в Польше. Об этом вчера во время встречи с журналистами сообщил первый вице-премьер, министр аграрной политики страны Анджей Леппер.

В частности А. Леппер подчеркнул, что уже есть распоряжение Совета Министров Польши о трудоустройстве на сезонные работы украинцев, и сейчас ожидается вывод профсоюзов относительно этого распоряжения. Кроме того, он отметил, что определены 27 групп разных категорий рабочих из Украины (это студенты, строители т. д.) которые могут работать на сезонных работах в Польше легально. «В Польше на такие работы, как сбор мягких фруктов и строительство, не хватает рабочих рук», - подытожил он.

По информации А. Леппера, которую он распространил по окончании переговоров с вице-премьер-министром Украины Владимиром Рыбаком, украинские власти уже выразили заинтересованность предложением Польши.

Напомним, ранее МИД Польши сообщал, что украинцы в стране смогут устроиться не только на малопрестижные должности, но и на работу, требующую высшего образования. «Мы должны быстро отработать принципы открытия рынка для украинцев», - отметил заместитель руководителя МИД Польши Павла Коваль.

Обком со ссылкой на Лигу