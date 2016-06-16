В Николаеве к 5 годам тюрьмы приговорили бывшего прокурора-взяточника

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Николаевской области суд вынес приговор 10 июня.

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«Прокурор требовал и в сентябре 2015 года получил от подозреваемого в уголовном производстве неправомерную выгоду в сумме 10 тыс. грн. Именно в такую сумму прокурор оценил свои услуги: внесение в интересах подозреваемого ходатайства об избрании меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей; совершение действий, направленных на назначение ему наказания, не связанного с лишением свободы», - отмечается в сообщении.

Бывшего прокурора признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 368 («Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом») Уголовного кодекса Украины. Также экс-прокурора лишили права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года и приговорили к конфискации половины имущества.