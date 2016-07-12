В прокуратуре объяснили, почему у Медведько и Полищука принудительно отобрали биологические образцы

Об этом сообщает прокуратура города Киева на своей странице в Facebook.

«Сегодня, 12 июля, на основании постановлений Печерского райсуда. Киева в рамках расследования уголовного производства по факту убийства украинского журналиста Олеся Бузины экспертами осуществлен принудительный отбор биологических образцов у подозреваемых Андрея Медведько и Дениса Полищука. Проведение данного следственного действия обусловлено тем, что подозреваемые неоднократно отказывались повторно предоставить биологические образцы на экспертное исследование», - говорится в сообщении.

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По мнению следователей и процессуальных руководителей в уголовном производстве, отбор образцов ДНК Медведько и Полищука, который осуществлялся следователями Национальной полиции сразу после их задержания, состоялся с нарушениями требований УПК, на чем также неоднократно указывала и сторона защиты.

В то же время в прокуратуре подчеркивают, что «процедура отбора образцов состоялась в присутствии адвокатов А.Медведько и Д. Полищука, с соблюдением требований УПК Украины и обеспечением прав и свобод подозреваемых». Документирование хода следственного действия осуществлялось в присутствии понятых и с помощью видеофиксации.

Кроме того, в ведомстве отметили, что биологические образцы были отобраны в наименее инвазивный способ, никоим образом не нарушая права на уважение к достоинству освідуваної человека».

«Повторный отбор биологического материала подозреваемых и их дальнейшее исследование в альтернативной экспертном учреждении помогут устранить любые сомнения в необъективности проведения судебной экспертизы и иметь существенное значение для установления истины в уголовном производстве и принятия по нему законного процессуального решения», - говорится в сообщении.

Ранее один из защитников подозреваемых Сергей Войченко сообщил, что Полищука и Медведько избили сотрудники «КОРД», а потом принудительно отобрали у них биологические образцы.