Нардеп: подозреваемых в убийстве Бузины Медведько и Полищука избили сотрудники "Корда"

По словам Луценко, Медведько и Полищука избили "работники "Корда", сотрудники прокуратуры Сорока, Сотниченко, с участием двух «врачей», которые нарушили клятву Гиппократа".

"Избили Медведько и Полищука, их адвокатов, заблокировали в помещении Медведько и Полищука, принудительно отобрали образцы крови и образцы слюны, которые они отказывались предоставлять. Все это происходило без участия их адвокатов, которых держали каждый по 30 работников «Корд»", - написал Луценко на своей странице в Facebook.Читайте такжеАдвокат подозреваемых по делу Бузины обвинил в убийстве писателя украинские спецслужбы

Как сообщал УНИАН, Бузину застрелили 16 апреля 2015 года на улице Дегтяревской в Шевченковском районе Киева вблизи дома, где он жил. В убийстве журналиста подозревают Медведько и Полищука.

На защиту подозреваемых, активистов патриотических организаций и участников АТО, выступают ряд народных депутатов. Они утверждают, что дело против Медведько и Полищука сфабриковано.