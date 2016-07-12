Нардеп: подозреваемых в убийстве Бузины Медведько и Полищука избили сотрудники "Корда"

17:15, 12 июля 2016
Политика
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В Киеве сотрудники правоохранительных органов избили подозреваемых в убийстве журналиста Олеся Бузины Андрея Медведько и Дениса Полищука, сообщил народный депутат Игорь Луценко.

Марш

По словам Луценко, Медведько и Полищука избили "работники "Корда", сотрудники прокуратуры Сорока, Сотниченко, с участием двух «врачей», которые нарушили клятву Гиппократа".

"Избили Медведько и Полищука, их адвокатов, заблокировали в помещении Медведько и Полищука, принудительно отобрали образцы крови и образцы слюны, которые они отказывались предоставлять. Все это происходило без участия их адвокатов, которых держали каждый по 30 работников «Корд»", - написал Луценко на своей странице в Facebook.Читайте такжеАдвокат подозреваемых по делу Бузины обвинил в убийстве писателя украинские спецслужбы

Как сообщал УНИАН, Бузину застрелили 16 апреля 2015 года на улице Дегтяревской в Шевченковском районе Киева вблизи дома, где он жил. В убийстве журналиста подозревают Медведько и Полищука.

На защиту подозреваемых, активистов патриотических организаций и участников АТО, выступают ряд народных депутатов. Они утверждают, что дело против Медведько и Полищука сфабриковано.

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