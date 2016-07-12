В Запорожье почтили память украинских воинов, погибших под Зеленопольем

Как сообщает корреспондент УНИАН, в понедельник вечером в Запорожье на площади Героев собрались несколько сотен горожан с фотографиями воинов погибших на Донбассе в секторе «Д» 11 июля 2014 года под артиллерийскими обстрелами, которые велись с территории Российской Федерации.

Участники акции памяти, среди которых ветераны АТО, волонтеры, представители областных властей отметили, что украинцы помнят один из самых трагических дней в истории антитеррористической операции на Донбассе, «когда пристрельным артиллерийским огнем, который велся из территории России, был уничтожен лагерь украинских войск под Зеленопольем, пытавшихся восстановить государственную границу Украины на Донбассе в секторе «Д».

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«Не только 79 бригада – 24,72 бригада, пограничники, попали под обстрел пакетов русских «Градов». Эти грады били непосредственно из-за русской границы, границы с РФ. Первые «Грады», я помню, были 4 июля, до этого постоянно сыпали минометами, после этого начали беззастенчиво сыпать «Градами», - рассказал ветеран АТО Вячеслав Зайцев.

Также, участники акции отметили, что по официальным данным 11 июля 2014 года под Зеленопольем погибли 19 украинских бойцов, «но в действительности число погибших было гораздо больше, хотя точное количество и имена всех погибших украинских героев до сих пор не известны, поскольку большинство из них были добровольцами».

На площади Героев жители Запорожья зажгли свечи памяти, а также приняли участие в поминальной панихиде по погибшим героям.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 11 июля 2014 года из установок "Град" террористами были обстреляны позиции украинских пограничников и военнослужащих в составе групп подразделений 24-й механизированной, 72-й механизированной и 79-й аэромобильной бригад. В Минобороны сообщили, что в результате этих обстрелов под Зеленопольем погибли 19 военнослужащих, 93 - получили ранения.