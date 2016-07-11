Двум журналистам "Громадського ТБ" приостановили аккредитацию в зоне АТО из-за скандала с раскрытием позиций ВСУ

Стороны договорились о создании рабочей группы для выяснения обстоятельств конфликта, передает Громадське.

Кроме того, в Громадському решили не публиковать сюжет, который сняли журналисты в промзоне Авдеевки, до завершения экспертизы.

Экспертизу материала проведут специалисты Министерства обороны, а дополнительную экспертизу — Институт массовой информации.

Экспертиза может длиться около двух недель. На это время будет приостановлена аккредитации в зоне АТО Анастасии Станко и Константина Реуцкого.

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Ранее штаб АТО сообщил, что журналисты "Громадського ТБ" и "Новой газеты" опубликовали в интернете видео, на котором видно обстрел позиции украинских военных в промзоне Авдеевки, а также привели на позиции ВСУ российскую журналистку, которую представили как своего работника.

В свою очередь "Громадське ТБ" на своем сайте заявило, что эти обвинения не соответствуют действительности. Журналисты утверждают, что "Громадське" не распространяло фото с боевых позиций украинских военных – ни через собственные платформы, ни через личные страницы журналистов в соцсетях.