Двум журналистам "Громадського ТБ" приостановили аккредитацию в зоне АТО из-за скандала с раскрытием позиций ВСУ
Представители "Громадського ТБ" 11 июля встретились с сотрудниками Министерства обороны, Администрации президента, СБУ и пресс-службы ВДВ для обсуждения обвинений в адрес журналистов, которые работали в Авдеевке Донецкой области 6 июля.
Стороны договорились о создании рабочей группы для выяснения обстоятельств конфликта, передает Громадське.
Кроме того, в Громадському решили не публиковать сюжет, который сняли журналисты в промзоне Авдеевки, до завершения экспертизы.
Экспертизу материала проведут специалисты Министерства обороны, а дополнительную экспертизу — Институт массовой информации.
Экспертиза может длиться около двух недель. На это время будет приостановлена аккредитации в зоне АТО Анастасии Станко и Константина Реуцкого.
Читайте такжеВ ОБСЕ надеются, что виновных в "сливе" "Миротворца" привлекут к ответственности
Ранее штаб АТО сообщил, что журналисты "Громадського ТБ" и "Новой газеты" опубликовали в интернете видео, на котором видно обстрел позиции украинских военных в промзоне Авдеевки, а также привели на позиции ВСУ российскую журналистку, которую представили как своего работника.
В свою очередь "Громадське ТБ" на своем сайте заявило, что эти обвинения не соответствуют действительности. Журналисты утверждают, что "Громадське" не распространяло фото с боевых позиций украинских военных – ни через собственные платформы, ни через личные страницы журналистов в соцсетях.