В Полтавской области горят торфяники.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ МЧС Украины в Полтавской области, 22 августа во время объезда реки Хорол, возле сел Романовка и Радаловка, были выявлены два очага возгорания торфяных массивов. Общая площадь пожара составляла 1,2 га.

25 августа личным составом СДПЧ-20 близ села Романовка был ликвидирован пожар площадью 1,5 га и сразу начали тушение пожара вблизи села Радаловка.

В тот же день, на расстоянии 4 километров от села Беляки Семеновского района также выявили возгорание на торфяниках. Площадь возгорания составляла 0,2 гектара.

28 августа в Семеновском районе выявили еще один очаг возгорания на площади 0,05 га.

По состоянию на 28 августа пожарные ликвидировали возгорание торфяного массива вблизи села Радаловка (общая площадь возгорания составляла около 2 га).

Работники МЧС продолжают проверку территории.