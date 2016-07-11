В Одесской области местный житель избил полицейского за составление протокола о нарушении ПДД

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, 10 июля местный житель напал на сотрудника Балтского отдела полиции, когда последний находился при исполнении служебных обязанностей на улице.

"По предварительным данным, причиной нападения стало то, что примерно неделю-две назад потерпевший составил протокол о нарушении Правил дорожного движения», - отметили в главке.

«Вначале он оскорблял полицейского, а потом набросился. По предварительным данным, фигурант во время нападения был пьян. В аналогичном состоянии он пребывал, когда управлял автомобилем, за что и был составлен протокол», - сказали в управлении.

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В настоящее время полицейский, получивший серьезные травмы, госпитализирован. У него – закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.345 (умышленное нанесение работнику правоохранительного органа побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей) Уголовного кодекса Украины.

Материалы, собранные правоохранителями, уже направлены в суд.