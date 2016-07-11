DW: Украинцы в лидерах среди получателей гражданства Германии

Об этом сообщает DW со ссылкой на статистическое ведомство Германии.

По данным Федерального ведомства статистики Германии, обнародованным в понедельник, 11 июля, в течение 2015 года 4 тыс. 167 украинцев получили немецкое гражданство. Это почти на треть больше, чем в 2014 году.

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Всего в 2015 году гражданство ФРГ получили 107 тыс. иностранцев. Как отмечают в статистическом ведомстве, это на тысячу человек - один процент - меньше, чем в предыдущем году. Среди натурализованных в Германии в 2015 году иностранцев наибольшее число составляли турки (19 674 факта получения гражданства ФРГ), за ними следуют поляки (5 945) и украинцы, а также косовары, иракцы и итальянцы. Число натурализованных россиян сократилось на 15 процентов и составило около 2 300 человек.

Одним из основных условий получения немецкого гражданства является факт проживания в стране в течение 10 лет.