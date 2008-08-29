На 61-ом арсенале до сих пор рвутся снаряды

По состоянию на утро 29 августа на территории 61-го арсенала Министерства обороны, расположенного возле города Лозовая Харьковской области, наблюдаются взрывы малой мощности с разной интенсивностью.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

В ликвидации пожара с последующей детонацией боеприпасов, который вспыхнул в 15:55 27 августа, задействованы 1875 человек, 272 единицы техники, 2 пожарных самолета Ан-32П, 2 вертолета Ми-8 (из них 228 спасателей МЧС, 52 единицы техники, 2 самолета Ан-32П и вертолет Ми-8).

27-28 августа, согласно решению Кабинету министров, из возможной зоны поражения (г. Лозовая и прилегающие населенные пункты) были эвакуированы 13946 человек, в том числе 203 ребенка. В местах эвакуации организовано питание, подвоз воды, медицинское и психологическое обеспечение людей.

Движение пассажирских поездов через железнодорожную станцию Лозовая осуществляется по резервной схеме. 28 августа проведена разведка зоны пожара и взрывов на вертолетах МЧС и Минобороны, в результате выявлена тенденция к затуханию масштабов чрезвычайной ситуации, которая подтверждается наблюдением относительно уменьшения количества и мощности взрывов во временном измерении.

В Лозовой проведено заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций под председательством первого вице-премьер-министра Александра ТУРЧИНОВА, на котором определены первоочередные мероприятия по ликвидации ЧС.

На месте работают штаб по ликвидации последствий НС и опергруппа МЧС, которую возглавляет первый заместитель министра МЧС Владимир АНТОНЕЦ. Общую координацию осуществляет министр МЧС Владимир ШАНДРА.