На контрольном пункте "Марьинка" образовалась очередь из нескольких сотен авто

На контрольном пункте въезда-выезда на линии разграничения "Марьинка" сегодня образовалась очередь из нескольких сотен автомобилей.

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Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы, утром на КПВВ «Марьинка» на въезд стояло 150 машин, на выезд - 200.

Кроме того, для пересечения линии разграничения через контрольный пункт «Зайцево на въезд с неконтролируемой территории находилось 50 автомобилей, а на выезд - 70 транспортных средств. При этом в КПВВ «Новотроицкое» очередей не было, а в КПВВ «Гнутово» зафиксировано по 10 автомобилей в оба направления.

"Пассажиро-транспортный поток в контрольных пунктах въезда-выезда в прошлые сутки оставался динамичным. В целом линию разграничения пересекли более 24,4 тысячи человек и 4,5 тысячи транспортных средств", - сообщили в ведомстве.