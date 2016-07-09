Посольство США показало видео, как Керри прогулялся по Андреевскому спуску (фото)

Кроме встречи с президентом Петром Порошенко Керри также переговорил с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и спикером Верховной Рады Андреем Парубием.

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Кроме того состоялась встреча с министром иностранных дел Павлом Климкиным. Именно с ним госсекретарь США в конце своего визита посетил Андреевский спуск в Киеве.

"Джон Керри ознакомился с архитектурой одной из самых красивых улиц Киева, приобрел традиционные куклы на память, пообщался с патрульными полицейскими", - отметили в посольстве США в Украине.

Как сообщал УНИАН, с 8 утра 25 июня на постоянной основе будет ограничено движение транспорта на территории постоянно действующей выставки-ярмарки на Андреевском спуске в связи с установкой механических устройств для ограничения движения (боллардов).