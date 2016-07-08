На Житомирщине во время оформления ДТП в автомобиль полиции врезалась иномарка

16:56, 08 июля 2016
Общество
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На Житомирщине на трассе Киев - Чоп в Коростышевском районе во время оформления ДТП в автомобиль полицейских врезалась иномарка.

/ km.mns.gov.ua

Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления полиции в Житомирской области, сегодня около 2:20 на 99 км автодороге Киев - Чоп водитель автомобиля MAN, двигаясь в направлении Житомира, столкнулся с автомобилем Scania, который стоял на обочине.

В результате ДТП в травматологическое отделение одной из больниц области был госпитализирован водитель автомобиля MAN, 35-летний житомирянин. Водитель другого автомобиля, 44-летний житель Тернопольской области, который в момент ДТП отдыхал в салоне авто, не пострадал.

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На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Коростышевского отдела полиции.

Полицейские документировали обстоятельства указанного ДТП, когда около 4:40 в их служебный автомобиль ВАЗ 2107, который стоял на обочине с включенными габаритами и аварийным световым сигналом, въехал автомобиль Toyota Land Cruiser.

Столкновение произошло, когда водитель автомобиля Toyota, 37-летний житель Винницы, двигаясь в направлении Киева, снизил скорость движения и начал объезжать место оформления ДТП. Позади него двигался Renault Kangoo, за рулем которого находился 23-летний житель Тернопольщины. Последний, не выдержав безопасную дистанцию и скорость движения, столкнулся с Toyota, а тот, в свою очередь, по инерции - со служебным авто полиции.

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По указанному факту продолжается проверка. Никто из участников второго ДТП не пострадал.

Все события соответствующим образом зарегистрированы, ведется расследование.

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