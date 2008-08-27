Минтранс не меняет график движения поездов через станцию Лозовая

Поезда, следующие через станцию в г. Лозовая Харьковской области, где горят военные склады, пока вне опасности и идут по графику. Об этом в комментарии УНИАН по телефону сообщила глава пресс-службы Министерства транспорта и связи Виктория ЯКОВЛЕВА.

«Пока дорога вне опасности, все находится под контролем… Поезда как ехали, так и едут», - отметил она. По ее словам, ситуация на железной дороге находится под постоянным контролем, и в случае любых изменений будут останавливаться поезда и меняться их направление.

Как сообщал УНИАН, из-за пожара на военных складах в/чА0829 61 арсенала южного оперативного командования ВСУ проводится эвакуация жителей военного городка, расположенного вблизи г. Лозовая Харьковской области. Пожар возник около 16.30 в результате возгорания травы. По данным источника в правоохранительных органах, огонь перебросился на территорию открытых складов боеприпасов, на которых хранится 90 тыс. тонн снарядов, 80-миллиметровых мин, 150-миллиметровых реактивных снарядов.

Следует отметить, что г. Лозовая является узловой железнодорожной станцией, через которую проходят поезда из Москвы в Симферополь.