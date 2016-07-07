"Это самое сумасшедшее, что я делал в своей жизни": харьковчанин ездил на Евро-2016 на велосипеде (фото)

Как пишет 057.ua, Олег Авдеев отправился в Европу в конце мая. Планировал ехать с друзьями, однако у ребят возникли проблемы с визами. Поэтому он поехал сам. С собой взял только рюкзак, палатку, несколько вещей и флаг Украины.

"Это самое сумасшедшее, что я делал в своей жизни", - говорит харьковчанин.

По пути сталкивался с проблемами. То ломался багажник, то украли повербанк. Но несмотря на это, ему удалось побывать на всех трех матчах сборной Украины. Обратно возвращался на самолете.

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Теперь украинец активно публикует в соцсетях фотографии со своей поездки.