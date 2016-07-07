В МИД разъяснили порядок получения возмещения от Германии бывшими военнопленными Красной Армии

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Бюджетный комитет Бундестага 23 сентября 2015 года утвердил проект директив относительно символического возмещения бывшим военнопленным Красной Армии. Согласно документу, получить возмещение из расчета 2500 евро имеют право лица, которые служили в советских вооруженных силах и в период между 22.06.1941 г. и 08.05.1945 г. в качестве военнопленных находились под стражей.

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В МИД подчеркивают, что возмещение не получат лица, которые совершили военные преступления, преступления против человечества, или способствовали совершению этих преступлений. Это символическое возмещение персонифицированное, и будет выдаваться только по заявлениям. Кроме того, добавляется, что наследники бывших военнопленных не будут иметь правовых оснований на получение возмещения. «Только в случае, если человек, имеющий право получить возмещение, подал заявление и после того умер, средства могут получить либо его супруг, либо дети», - уточняют в МИД.

Заявление необходимо подать до 30 сентября 2017 года в Федеральное ведомство центральных услуг и нерешенных имущественных вопросов (Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen) DGZ Ring 12, 13086 Berlin.

В МИД подчеркивают, что других выплат указанной категории лиц в настоящее время немецкой стороной не предусматривается.