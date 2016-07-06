Глава МВД рассказал, почему дарит наградное оружие нардепам

В интервью "Украинской правде" он рассказал, почему дарит сколько наградного оружия.

"1085 стволов министр Аваков выдал за 2014-2016 годы, это мои прямые полномочия, которые я не согласовываю ни с кем. Из них 817 выдано бойцам и офицерам Нацгвардии, Нацполиции, МВД, УДО, Минобороны. 78 – волонтерам, 13 – работникам прокуратуры. Отдельно еще 25 – работникам Донецкой и Луганской областей, тоже, рассчитываю, понятна моя логика", - заявил министр внутренних дел.

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Кроме того, говоря о полученных депутатами Рады 97 стволах, он рассказал, что эти народные избранники так или иначе имели отношение к событиям на востоке или на Майдане. "Если я знал, что они там были, достойно выполняли определенные функции, я их награждал", - объяснил свой поступок Аваков.

Отвечая на вопрос о награждении Яценюка оружием, которым тот якобы не пользуется, глава МВД отметил: "Почему не пользуется? Он так стреляет, что если вы увидите – обалдеете. – Смеется. – Только не спрашивайте его про "чеченский опыт". Это военная тайна", - подытожил Аваков.

Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Арсен Аваков наградил Арсения Яценюка пулеметом "Максим" во время пребывания последнего на посту премьер-министра.