Луценко: в Киев переведены задержанные по "янтарному" делу, суд состоится в течение 72 часов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос об операции "Янтарь".

"На данный момент в Киев направлены четверо задержанных, а пятый был задержан в Киеве. Остальные лица подозреваются в тех или иных правонарушениях, в том или ином участии в организованной преступной группировке", - отметил Луценко.

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По его словам, в отношении этих лиц также будет избираться мера пресечения.

Генпрокурор сообщил, что суд над пятью задержанными должен состояться в течение 72 часов.

"Это будет или сегодня, или завтра", - добавил Луценко.

Как сообщал УНИАН, накануне министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что в незаконной добыче янтаря подозреваются 32 человека.

Кроме того, по подозрению в организации преступной группировки по добыче янтаря был задержан заместитель прокурора Ривненской области Андрей Боровик.