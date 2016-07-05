В Одессе задержали декана факультета пищевой академии, требовавшую взятку за сессию
12:19, 05 июля 2016Общество
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Прокуратурой Одесской области совместно с Главным управлением полиции в области на получении неправомерной выгоды разоблачена декан одного из факультетов Одесской национальной академии пищевых технологий.
В Одесской академии пищевых технологий нашли очередную взяточницу / od.gp.gov.ua
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, установлено, что женщина требовала 10 тысяч гривень от гражданки за допуск ее дочери к экзаменационной сессии и сдачу экзаменов.
Подозреваемая задержана при получении части неправомерной выгоды в сумме 6 тысяч гривень.
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Кроме того, во время осмотра места происшествия правоохранители обнаружили и изъяли другие денежные средства.
Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч.3 ст.368 УК Украины.
Декан требовала взятку за сдачу сессии / od.gp.gov.ua
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