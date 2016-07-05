В Одессе задержали декана факультета пищевой академии, требовавшую взятку за сессию

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, установлено, что женщина требовала 10 тысяч гривень от гражданки за допуск ее дочери к экзаменационной сессии и сдачу экзаменов.

Подозреваемая задержана при получении части неправомерной выгоды в сумме 6 тысяч гривень.

Читайте такжеВ Одессе будут судить завкафедрой ОНАПТ, вымогавшую $10 тысяч взятки

Кроме того, во время осмотра места происшествия правоохранители обнаружили и изъяли другие денежные средства.

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч.3 ст.368 УК Украины.