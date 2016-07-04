Группа по расследованию крушения МН17 едет в Москву
Представители Совместной следственной группы, занимающейся расследованием крушения МН17 на Донбассе, посетят Москву на этой неделе.
Об этом заявил официальный представитель голландской прокуратуры Вим де Бран, сообщает ТАСС.
"Специалисты посетят Москву 5-6 июля, - отметил он. - Они планируют обсудить вопросы, связанные с расследованием трагедии".
Справка УНИАН. 17 июля 2014 в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили "Боинг" компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были гражданами Нидерландов. Самолет упал в зоне, контролируемой боевиками. Тела погибших перевезли в Нидерланды для экспертиз.
24 июля Украина делегировала расследование катастрофы самолета Нидерландам.