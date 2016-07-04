Группа по расследованию крушения МН17 едет в Москву

Об этом заявил официальный представитель голландской прокуратуры Вим де Бран, сообщает ТАСС.

"Специалисты посетят Москву 5-6 июля, - отметил он. - Они планируют обсудить вопросы, связанные с расследованием трагедии".

Справка УНИАН. 17 июля 2014 в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили "Боинг" компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были гражданами Нидерландов. Самолет упал в зоне, контролируемой боевиками. Тела погибших перевезли в Нидерланды для экспертиз.

24 июля Украина делегировала расследование катастрофы самолета Нидерландам.