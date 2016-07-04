ДТП с участием пьяного начальника отдела "Укрзализныци": чиновника отстранили от исполнения обязанностей

Такое решение принято на период выяснения обстоятельств ДТП, произошедшего 3 июня недалеко от Боярки, передает пресс-служба "Укрзализныци".

"Дальнейшие решения по продлению трудовых отношений с Иваном Федорко будут приняты по результатам расследования", - говорится в сообщении.

Кроме того, как рассказали в "Укрзализныце", вся имеющаяся информация указывает на то, что поведение Ивана Федорко была недопустимым, и в этом случае компанией будут приняты все соответствующие дисциплинарные меры.

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Как сообщал УНИАН, вчера по дороге на Боярку в Киевской области начальник отдела грузовых перевозок "Укрзализныци" в состоянии алкогольного опьянения за рулем Audi Q7 столкнулся с автомобилем журналиста Максима Левина, который ехал вместе с женой и тремя малолетними детьми.