Путину напомнили, что Украина - государство, а не юг России

Министерство иностранных дел Украины обеспокоено кампанией в российском информационном пространстве, которая содержит элементы антиукраинских настроений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Василий ФИЛИПЧУК, комментируя высказывание участников программы «Национальный интерес» на телеканале «Россия» при участии заместителя министра иностранных дел России Григория КАРАСИНА.

«Мы обратили внимание на эту передачу, она является одним из элементов имеющейся в российском информационном пространстве кампании, которая содержит элементы антиукраинских настроений», - сказал В.ФИЛИПЧУК, отметив, что эта кампания, бесспорно, не может не вызывать обеспокоенность.

Он напомнил, что Украина уже обращала внимание официальных представителей РФ на недопустимость подобной информационной кампании, а также на недопустимость каких-либо высказываний, которые могут унижать достоинство Украинского государства и украинского народа.

В.ФИЛИПЧУК также заметил, что МИД Украины глубоко обеспокоен тем фактом, что подобные оскорбительные заявления и призывы раздавались в присутствии заместителя министра иностранных дел России, который не только не отреагировал, но и добавил, что он чувствует эмоциональное согласие с этими словами.

В МИД Украины видят, что единственной возможностью для конструктивного развития украинско-российских отношений является доброжелательная атмосфера. «Любое нагнетание тенденциозных и негативных настроений не пойдет никому на пользу», - добавил В.ФИЛИПЧУК.

Справка УНИАН. 2 апреля на телеканале «Россия» транслировалась программа Дмитрия КИСЕЛЕВА «Национальный интерес», гостями которой были российские политологи, заместитель министра иностранных дел Г.КАРАСИН и председатель комитета по международным делам Совета федерации РФ М.МАРГЕЛОВ.

Во время дискуссий относительно отношений между Украиной и РФ, а также событий в Украине, в частности, в Крыму, участники программы допустили ряд утверждений откровенно антиукраинского характера наподобие «Украина? Украина – это юг России», «Севастополь – российский город, как и Николаев, в котором большинство жителей, – россияне», «Украинской нации как таковой не существует, она появляется только сейчас».

В программе также раздавались призывы к тому, что России «следует настаивать на отстаивании прав жителей Малороссии говорить на русском языке».