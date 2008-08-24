Российские военные в Грузии напали на журналистов
12:47, 24 августа 2008Общество
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Корреспонденты AP снимали блокпост
В грузинском городе Поти российские военные задержали съемочную группу информационного агентства Ассошиетед Пресс (Associated Press).
Как передает Газета.ру, по данным грузинских СМИ, журналисты снимали блокпост российских войск.
По сообщениям СМИ, российские военные открыли по журналистам огонь, затем отобрали у них и разбили камеры.
В настоящее время журналисты находятся в здании полиции Поти.
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