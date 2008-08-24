В Украине нет нормативно-правовой базы, регулирующей оборот трансгенных растений, и внутренний рынок Украины открыт для трансгенной продукции, заявил в комментарии еженедельнику «Зеркало недели» президент Союза производителей пищевой промышленности Украины Олег ЮХНОВСКИЙ.

«Количество стран, требующих маркировать продукты на наличие генетически модифицированных организмов (ГМО), постоянно растет. Согласно директиве Европарламента и Совета Европы от 22 сентября 2003 года №1829/2003, все страны должны маркировать продукты на наличие ГМО при превышении уровня 0,9%. А в Украине нет нормативно-правовой базы, регулирующей оборот трансгенных растений», - отметил эксперт.

«Потому отсутствие соответствующих законодательных и нормативно-правовых документов на широкий спектр агропродовольственной продукции, произведенной из сои, кукурузы, сахарной свеклы, томатов, картофеля, рапса, кабачков или с их использованием в рецептурах, может стать техническим барьером, преодолеть который в условиях ВТО Украина практически не способна», - подчеркнул О.ЮХНОВСКИЙ.

Таким образом, по его словам, внутренние рынки Украины остаются полностью открытыми для ввоза продукции из генетически модифицированных организмов.

«А поскольку сельхозпродукция и пищевые продукты из ГМО стоят дешевле, мы рискуем в одночасье потерять не только внутренний рынок, но и внешний», - предостерег О.ЮХНОВСКИЙ.