Против "оппоблоковца" Заманского начато уголовное производство за хулиганские действия в отношении пожилой женщины
Против депутата Соборного (бывшего Октябрьского) районного совета от "Оппозиционного блока" Александра Заманского, который равнодушно наблюдал за тем, как его жена уничтожает продукты из сумки пожилой женщины, лежащей на асфальте, возбуждено уголовное дело.
Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявила спикер Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.
Она уточнила, что дело возбуждено по ч. 2 статьи 296 УК "Хулиганство совершенное группой лиц".
"Полиция опросила всех свидетелей происшествия. Устанавливается почему женщина находилась на земле. Очевидно, что ее толкнули", - сообщила Старчевская.
Как сообщалось, в сети было обнародовано видео, на котором женщина - вероятно, владелица автомобиля Toyota АЕ7444ВН - уничтожает содержимое сумки пожилой женщины, которая лежит на асфальте, мужчина из этого же автомобиля ходит рядом. В комментарии к видео сказано, что пожилая женщина сделала замечание паре относительно поставленных поперек дороги автомобилей, через которые она не могла пройти с продуктами до своего подъезда.
В результате инцидента ее толкнули, а продукты уничтожили, после чего пара села в автомобиль и уехала. Одним из участников инцидента был депутат Соборной райсовета в Днепре от «Опоблоку» Александр Заманский.