Против "оппоблоковца" Заманского начато уголовное производство за хулиганские действия в отношении пожилой женщины

Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявила спикер Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

Она уточнила, что дело возбуждено по ч. 2 статьи 296 УК "Хулиганство совершенное группой лиц".

"Полиция опросила всех свидетелей происшествия. Устанавливается почему женщина находилась на земле. Очевидно, что ее толкнули", - сообщила Старчевская.

Как сообщалось, в сети было обнародовано видео, на котором женщина - вероятно, владелица автомобиля Toyota АЕ7444ВН - уничтожает содержимое сумки пожилой женщины, которая лежит на асфальте, мужчина из этого же автомобиля ходит рядом. В комментарии к видео сказано, что пожилая женщина сделала замечание паре относительно поставленных поперек дороги автомобилей, через которые она не могла пройти с продуктами до своего подъезда.

В результате инцидента ее толкнули, а продукты уничтожили, после чего пара села в автомобиль и уехала. Одним из участников инцидента был депутат Соборной райсовета в Днепре от «Опоблоку» Александр Заманский.