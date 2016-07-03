Украинский десантный корабль назвали именем погибшего героя АТО Олефиренко (фото)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

В соответствующем указе президента отмечается, что решение о присвоении кораблю имени капитана I ранга Юрия Олефиренко было принято, учитывая его особые заслуги перед Родиной и образцовое выполнение учебно-боевых задач экипажем корабля.

"Несокрушимый боевой дух, мужество и профессионализм флотского спецназа, морских пехотинцев, обнаруженные во время обороны Донбасса, является примером исключительной воинской доблести и чести", - сказал президент на торжествах по случаю Дня ВМС сегодня в Одессе.

"Защищая Донбасс и его морскую жемчужину – Мариуполь, военные моряки вписали немало героических страниц в летопись Украинского государства", - подчеркнул Порошенко.

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Президент выразил твердое убеждение, что погибший герой - командир морского центра специального назначения Олефиренко, достойный того, чтобы его имя появилось на борту боевого десантного корабля.

Как сообщал УНИАН, командир Морского центра специального назначения, капитан I ранга Олефиренко погиб 16 января 2015 года вблизи Мариуполя. Его подразделение попало под минометный обстрел. Офицер закрыл собой трех подчиненных от огня, сам при этом получил ранение. По дороге в больницу командир умер.

Похоронили офицера на "Аллее Славы" на кладбище в городе Кировоград.