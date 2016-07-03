Одесситы отметили День ВМС самой длинной живой цепью из людей в тельняшках
15:38, 03 июля 2016Общество
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В живой круг от Преображенской почти до Гаванной и обратно выстроилось 293 человека, что составило 380 метров.
Самую длинную живую цепь в тельняшках создали в Одессе ко Дню ВМС / УНИАН
Одесса продолжает праздновать день Военно-морских сил Украины. Так, сегодня днем на Дерибасовской одесситы выстроились в самую длинную живую цепь из людей в тельняшках, чем зафиксировали новый национальный рекорд, передает "Думская".
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Участие в установлении рекорда мог принять любой желающий. Главное правило — быть одетым во флотскую нательную майку с горизонтальными линиями. Участники приходили целыми семьями.
Самую длинную живую цепь в тельняшках создали в Одессе ко Дню ВМС / УНИАН
Представитель национальных рекордов Украины зафиксировал показатели: в живой круг от Преображенской почти до Гаванной и обратно выстроилось 293 человека, что составило 380 метров.
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