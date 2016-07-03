Одесситы разрушили российскую концепцию построения "Новороссии" - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время торжеств по случаю празднования Дня Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сегодня в Одессе.

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«После начала аннексии Крыма, агрессии против Украины со стороны РФ, именно Одесщина стала южным форпостом обороны государства», - подчеркнул он.

«Именно одесситы разрушили российскую концепцию построения «Новороссии», не поддались на сгенерированную Москвой сепаратистскую пропаганду, продемонстрировали и обнаружили зрелую гражданскую позицию, четко заняли позицию в поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства», - добавил президент.