Под Киевом полицейские сорвали встречу нескольких "воров в законе" и "авторитетов" (фото)

"Получена оперативная информация давала все основания считать, что криминальные авторитеты собираются, чтобы обсудить не только результаты преступной деятельности, но и прежде всего - дальнейшее перераспределение сфер влияния, как в Киеве, так и на территории столичного региона. Среди задержанных - "воры в законе" по прозвищу "Куцу", "Хмело" и "Андрей Львовский" (он же - "Неделя"), другие - криминальные авторитеты из разных регионов страны, двое - уроженцы Грузии", - сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко, передает сайт полиции.

Во время осмотра места происшествия правоохранители обнаружили большую сумму средств.

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Также было обнаружено три единицы оружия (пистолет "Форт-14ТП", автомат "ТЅ-9-TP", автомат "МКЭ Т94 А2") и патроны к ней. На оружие фигуранты предоставили разрешительные документы, однако они вызвали подозрение, поскольку на первый взгляд имеют признаки подделки. Поэтому следственно-оперативная группа, которая прибыла на место события, изъяла ее для проведения экспертизы.

После проведения исследования следователи примут процессуальное решение и определятся с правовой квалификацией события.

На данный момент проводится тщательная проверка указанных лиц к совершению правонарушений на территории Киева и других регионов государства.