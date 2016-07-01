Задержан опасный преступник, который мог войти в состав органов госвласти - Тука

Об этом чиновник написал на своей странице в Facebook.

"Вчера состоялось (наконец) задержание очень опасного преступника. Опасность его заключалась не в том, что он организовал устойчивую преступную группу под патриотическими лозунгами, не в том, что они причастны ко всему, что только можно себе представить (убийства, пытки, похищения, вымогательство, наркотики)... Главная опасность заключалась в том, что будучи человеком умным (профессиональный юрист), этот персонаж неутомимо пытался пролезть в органы государственной власти", - сообщил он.

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Тука отметил, что неоднократно удавалось препятствовать этим попыткам, но "энергии этого человека можно только позавидовать". Так, пишет заместитель министра, недавно эта личность была замечена в городе Лисичанск в сопровождении нескольких народных депутатов во время проведения выездного заседания Комитета по вопросам свободы слова.